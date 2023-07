Paula Hurd: Freundin zeigt sich mit Diamantring – Bill Gate äußert sich zu Verlobungsgerüchten

«Unser Büro kann bestätigen, dass der Ring, den Frau Hurd getragen hat, seit Jahrzehnten ihr gehört», heißt es in der Mitteilung des Sprechers des Milliardärs.

Seine Freundin wurde mit einem Diamantring am Finger gesichtet.

Getty Images via AFP

Doch keine Milliardärshochzeit in Sicht: Microsoft-Gründer Bill Gates (67) hat Gerüchte um eine Verlobung mit seiner Freundin Paula Hurd dementieren lassen. Wie Page Six berichtet, hatten Paparazzi-Fotos für Spekulationen gesorgt, dass Gates seiner Freundin einen Antrag gemacht habe. Sie sei auf den Fotos mit einem Diamantring am Finger gesehen worden.