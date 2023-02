Streamingstarts Februar: Freundschaft oder Liebe? Witherspoon und Kutcher spielen in Netflix-Komödie

Der Trailer zu «Your Place or Mine».

«Your Place or Mine»

Seit zwanzig Jahren ist Peter (Ashton Kutcher) der beste Freund von Debbie (Reese Witherspoon). Die Lebensstile der beiden sind gegensätzlich: Der Marketingleiter und Schriftsteller wohnt in New York und fühlt sich im Chaos zu Hause, bei der Buchhalterin Debbie in Los Angeles muss alles seine Ordnung haben und strukturiert sein.