Wegen Krieg in der Ukraine : Friedensdemo statt Rosenmontagsfest in Köln

Das Festkomitee hat das Rosenmontagsfest des Kölner Karnevals wegen der Lage in der Ukraine abgesagt.

Jecken und Jeckinnen in Köln.

Wegen des Kriegs in der Ukraine hat das Festkomitee Kölner Karneval das für Montag geplante Rosenmontagsfest mit einem Umzug im Rheinenergiestadion abgesagt. Stattdessen werde man eine Friedensdemonstration mit Persiflage-Wagen auf Plätzen in der Kölner Innenstadt organisieren, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Festkomitees der Deutschen Presse-Agentur.