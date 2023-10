«Friends»-Star: Diese neuen Details über Matthew Perrys Tod sind nun bekannt

Am Morgen schlug Matthew Perry noch ein paar Bälle mit einer Freundin, wenige Stunden später war der 54-jährige Schauspieler tot . «Diese Freundin steht entsprechend unter Schock», schreibt US-TV-Moderator Billy Bush auf Instagram. Er hat Matthews Freundin kontaktiert. Sie habe ihm erzählt, dass Matthew am Todestag müder als sonst wirkte. Die beiden spielten etwa eine Stunde lang Pickleball, eine Form von Tennis auf einem kleineren Platz. Dann sei Matthew nach Hause gegangen.

Nachbar erinnert sich an genervten Perry

Matthew Perry ist erst vor kurzem aus einem Multimillionen-Penthouse in ein kleineres Anwesen in Los Angeles gezogen. Ein Nachbar erinnert sich, dass Perry oft mit Renovationsarbeiten beschäftigt gewesen sei. «Es war über Wochen ziemlich laut», sagt ein Nachbar zu «The Sun». «Matthew war verärgert, weil es so lange dauerte. Der Lärm hat erst vor einer Woche aufgehört. Er hatte also kaum Zeit, seinen Pool zu genießen. Es ist so traurig.»