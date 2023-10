«Friends»-Star: Nach tragischem Tod – Matthew Perrys Familie bricht ihr Schweigen

Die Anteilnahme der Öffentlichkeit geht der Familie von Matthew Perry sehr nahe. Das erzählen sie in einer exklusiven Stellungnahme gegenüber dem People-Magazin. Es ist die erste Wortmeldung der Familie, seit der Schauspieler in der Nacht auf Sonntag mit 54 Jahren in seiner Villa verstarb.

«Der tragische Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders zerreißt uns das Herz», lassen sie sich zitieren. Matthew habe der Welt als Schauspieler und als Freund so viel Freude geschenkt. «Seine Fans haben ihm so viel bedeutet. Wir sind dankbar für die Liebe, die sie ihm und uns zeigen.»

Matthew Perrys Verhältnis zu seiner Familie

Matthews Eltern John und Suzanne trennten sich ein Jahr nach seiner Geburt. Er wuchs bei seiner Mutter in Ottawa auf und soll eine gute Beziehung zu seinem Stiefvater Keith Morrison gehabt haben. Matthew hat insgesamt fünf Geschwister: Seine Mutter und sein Stiefvater haben vier gemeinsame Kinder und sein Vater John bekam in einer späteren Beziehung eine Tochter.

Mit 15 Jahren zog Matthew dann nach Los Angeles zu seinem Vater John, der sein Geld als Schauspieler verdiente. Matthew trat in seine Fußstapfen. 1998 hatte sein Vater sogar einen Gastauftritt in der Kultserie «Friends». In Staffel vier, Episode 18, spielt John den Vater eines Liebhabers von Rachel (Jennifer Aniston). John ertappt Rachel zufällig, wie sie in Dessous auf ihren Freund wartet. Neben Johns Gastauftritt traten Vater und Sohn auch 2011 in der Serie «Mr. Sunshine» gemeinsam auf und spielten 1997 in dem Film «Fools Rush In» mit.