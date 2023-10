«Friends»-Star: Toxikologische Untersuchung von Matthew Perry angekündigt

Nach dem plötzlichen Tod von «Friends»-Star Matthew Perry (1969-2023) am 28. Oktober gibt es erste neue Erkenntnisse. Laut TMZ seien in seinem Haus keine Drogen, aber zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente gefunden worden. Das US-Promi-Portal gilt als gut informiert und berichtete als Erstes über den tragischen Vorfall. Perry wurde am Samstag tot in seinem Whirlpool gefunden.