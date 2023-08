Friseurin klärt auf: Haare föhnen oder lufttrocknen – was ist wirklich besser?

Föhnen oder Lufttrocknen?

Wer auf Nummer sicher gehen will, ist mit dem Trocknen an der Luft trotz allen gegenteiligen Gerüchten besser beraten. «Selbst ein qualitativ guter Föhn kann thermische Schäden verursachen, wenn die Temperatur zu heiß eingestellt ist oder das Gerät zu nah an die Haare gehalten wird.» Einen Vorteil hat der Haartrockner laut Kaymak aber doch: «Bei sehr krausen Haaren lässt sich die Struktur beruhigen, wenn man in Wuchsrichtung föhnt. Bei Locken würde ich hingegen ganz vom Föhnen abraten.»