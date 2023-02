Brexit-Streit : Frist für Nordirland-Regierung wird um ein Jahr verlängert

Im Ringen um eine Regionalregierung der zerstrittenen politischen Lager in der britischen Provinz Nordirland will die Londoner Zentralregierung eine Neuwahl verhindern. Der für Nordirland zuständige Minister Chris Heaton-Harris kündigte am Donnerstag an, die Frist für eine Regierungsbildung bis zum 18. Januar 2024 verlängern zu wollen. Eigentlich war diese schon im vergangenen Monat – mehr als ein halbes Jahr nach der Wahl – abgelaufen, weswegen eine Neuwahl fällig wäre.