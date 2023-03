Luxemburg: Fristen für Bauarbeiten an der A3 werden eingehalten

Die Anfang 2022 begonnene Verbreiterung der Autobahn A3 auf zwei Mal drei Spuren bis 2027 «hat keine Verzögerungen und die erste Phase sollte im Herbst abgeschlossen sein», merkte die Straßenbaubehörde Ponts et Chaussées an. Diese Phase umfasst den Bereich zwischen dem Gaspericher-Kreuz und der Raststätte Berchem sowie die Schaffung einer Wildbrücke an der Grenze bei Zoufftgen.