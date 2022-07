Weich und kühl : Frottee ist dein Retter in der Hitzewelle

Frottee wird auf Englisch und in Modekreisen auch Terry Cloth, oder einfach Terry, genannt. Das Wort stammt vom französischen «tirer», was so viel wie «ziehen» bedeutet. Also ähnlich wie die kleinen Fäden, die beim Frotteestoff früher von Hand rausgezogen wurden. In diesen kleinen Fäden steckt auch das Geheimnis vom Textil.