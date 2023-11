Fruchtbarkeit: Sind Handystrahlen auch für Frauen ein Risiko?

So sieht es auch Michael von Wolff, Chefarzt Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Bern. Zwar gebe es noch keine hinreichenden Daten zum Einfluss von Handystrahlung auf die Fertilität von Frauen. Aber …

Wie sieht es mit den Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit aus?

So sieht es auch Michael von Wolff, Chefarzt Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Bern. Zwar gebe es noch keine hinreichenden Daten zum Einfluss von Handystrahlung auf die Fertilität von Frauen. «Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass Handys keinen Effekt haben.» Denn dafür müsste die Handystrahlung «bis ins Zentralhirn oder tief in das Becken eindringen.» Das sei praktisch unmöglich, da die Eindringtiefe von Mobilfunkstrahlen nur einige Millimeter betrage.