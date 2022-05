Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 : «Früher als erwartet» – Neue Corona-Welle rollt auf Südafrika zu

In Südafrika steigen die Infektionszahlen erneut stark an. Hinter der Welle stehen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5.

Südafrika hat in der Pandemie mehr als 252.000 Corona-Todesfälle gezählt.

In Südafrika sind nur 44 Prozent gegen das Coronavirus geimpft.

Die Zahl neuer Corona-Infektionen und Krankenhauseinweisungen sind in den letzten zwei Wochen stark gestiegen.

Südafrika befindet sich nach Einschätzung des Gesundheitsministers Joe Phaahla auf der Schwelle zu einer neuen Welle an Corona-Infektionen. «Wie auch immer Sie es betrachten, es deutet darauf hin, dass wir tatsächlich viel früher in die fünfte Welle eintreten könnten», sagte Phaahla am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz.