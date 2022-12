Luxemburg: Früher oder später wird der Flughafen vergrößert werden müssen

Alexander Flassak hatte seit dem letzten Frühjahr die Position des Interims-CEO inne. Vincent Flamion/Lux-Airport

Wie haben Sie auf Ihre Bestätigung als CEO von Lux-Airport reagiert? Ich freue mich sehr über meine Ernennung zum CEO und das Vertrauen, das mir unser Aufsichtsrat entgegenbringt. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Kollegen im Management werden wir uns weiterhin voll und ganz für die kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung des Flughafens einsetzen und dabei alle Schlüsselelemente berücksichtigen.

Ist die Wiederaufnahme der Arbeit am Findel nach der Covid-Pandemie eine Erleichterung? Sie kam schneller als erwartet und die Zahlen sind auch besser als vermutet. Wir sind noch nicht bei denen von 2019, ein Rekord von 4,4 Millionen Passagieren, aber wir sollten uns der 4-Millionen-Marke nähern. Das wird vom Weihnachtsgeschäft abhängen.

Wie sieht es zum Jahresende aus? Die Zahl der Fluggäste könnte ziemlich hoch sein, ähnlich wie im Jahr 2019. (Anm. d. Red.: Im Dezember 2019 hatte der Flughafen 341.632 Passagiere gezählt, im Dezember 2018 waren es 298.070 Passagiere).

Ohne Maske wird es in diesem Jahr während der Weihnachtszeit sehr voll werden. Reisende sollten zwei Stunden vor ihrem Flug am Flughafen ankommen. Editpress/Julien Garroy

Haben sich die Gewohnheiten der Reisenden geändert? Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die Passagiere vorbereitet sein müssen. Nicht alle sind an Wartezeiten gewöhnt. Wir empfehlen, sich zwei Stunden vor Abflug im Terminal einzufinden, um mit dem Einchecken zu beginnen und sich auf die Sicherheitskontrolle vorzubereiten. Einige haben das nicht mehr bedacht. Zusätzliche Sekundärkontrollen des Handgepäcks verlangsamen den Prozess und verlängern die Wartezeiten. Rechtzeitig mit einem ausreichenden Zeitpuffer anzukommen, sollte auch am Flughafen in Luxemburg zur Gewohnheit werden. Man sollte auch seine Parkplätze reservieren, denn in Stoßzeiten sind sie voll.

Am Findel sind die Passagiere daran gewöhnt, einen «kleinen» Flughafen zu nutzen, wo alles schnell geht und ein effizienter Service geboten wird. Meistens ist außerhalb der extremen Stoßzeiten wenig los. Wenn viel los ist, versuchen wir weiterhin, ein hohes Serviceniveau zu bieten. Dies gilt nicht nur für einzelne Tage, sondern auch stundenweise, z. B. morgens und abends. Im Vergleich zu anderen Flughäfen sind wir effizient, aber hier sind die Menschen es weniger gewohnt, zu warten.

Ist der Flughafen für mehr Passagiere in der Zukunft gerüstet? Die Infrastruktur ist im Großen und Ganzen bereit, aber wir optimieren ständig die Verfahren. Wir werden in der ersten Hälfte des nächsten Jahres eine zusätzliche, sechste, Sicherheitslinie eröffnen. Wir stellen also neue Mitarbeiter ein und bereiten die Infrastruktur vor.

Der Flughafen Findel und sein Terminal könnten in Zukunft ausgebaut werden, wenn der Verkehr dies erfordert. Vincent Lescaut/L'essentiel

Mit wie vielen Fluggesellschaften arbeiten Sie zurzeit zusammen? Derzeit sind es 14. Und in den letzten Jahren ist die Zahl der direkten Flugziele aus Luxemburg (über 100) gestiegen, nicht zuletzt dank Luxair.

Wie hoch ist das Risiko für Luxair, Flugslots zu verlieren? Dies ist für Luxair in Luxemburg kein Problem, da sie eine relativ freie Zuweisung von Slots haben. Sie können diese auswählen, sodass sie in Luxemburg keine Einschränkungen zu befürchten haben. Und das gilt auch für andere Fluggesellschaften.

Kann sich Findel eine Zukunft ohne die nationale Fluggesellschaft vorstellen? Der Flughafen ist nicht von einer einzigen Fluggesellschaft abhängig, und wenn eine lukrative Strecke eingestellt wird, übernimmt eine andere Fluggesellschaft die Aufgabe. Zumal Luxemburg für die Gesellschaften attraktiv ist. Aber wir sind froh, Luxair zu beherbergen, ihr Heimathafen zu sein, und die Zusammenarbeit ist hervorragend. Sie ist ein Schlüsselfaktor für die Konnektivität und Zugänglichkeit der Großregion.

Welchen Rolle spielt Luxair bei den Aktivitäten des Flughafens? Im Jahr 2021 und in den letzten Jahren führte Luxair die Liste der Top-Fluggesellschaften am Findel an. Im letzten Jahr folgten ihr Ryanair, Easyjet, KLM und Lufthansa. Luxair-Flüge sind super. Wir hoffen, dass sie nie eingestellt werden müssen, aber selbst wenn dies der Fall wäre, würden die Slots von anderen Fluggesellschaften besetzt werden.

Lux-Airport hält an seiner Zusammenarbeit mit Luxair fest, ist aber nicht von einer einzigen Fluggesellschaft abhängig. Editpress/Herve Montaigu

Wie soll der Flughafen ausgebaut werden? Durch Nachtflüge? Dies ist nicht geplant, da wir tagsüber bei Bedarf noch wachsen können. Es gibt Randzeiten, in denen Fluggesellschaften Slots ohne wirkliche Wartezeiten finden können. Wir konzentrieren uns auf Renovierungen, wie die Start- und Landebahn, die nach zweijähriger Bauzeit gerade fertiggestellt wurde. Wir passen die Infrastruktur an den Bedarf und die Regeln an. Mittel- bis langfristig sollten wir expandieren. Je nach Verkehrsaufkommen wird es Erweiterungen und eine Vergrößerung verschiedener Bereiche im Terminal geben.

Was wird bezüglich der Parkmöglichkeiten gemacht? Derzeit gibt es 7500 Plätze. Wir haben die Kapazität in diesem Jahr bereits erhöht und bereiten uns darauf vor, sie im nächsten Sommer noch weiter zu erhöhen. Ob es nötig sein wird, ein weiteres Gebäude zu bauen, hängt von der Entwicklung und auch von den Auswirkungen der Straßenbahn 2024 ab. Wir planen jedoch, die Parkplatzkapazität zu erhöhen.

Die Parkplatzkapazität des Flughafens wächst weiter. Vincent Lescaut/L'essentiel

Wie sehen Sie die Klimafrage? Dies ist ein Thema, das wir ernst nehmen. Wir sind nicht für das zuständig, was mit den Flugzeugen zu tun hat, sondern für die Infrastruktur. Wir sind bereits durch Ausgleichszahlungen CO2-neutral und haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 komplett CO2-neutral zu werden.

Wie viele Personen arbeiten zurzeit am Flughafen? Etwa 360. Wir versuchen, ein zuverlässiger Arbeitgeber zu sein. Wir haben unsere Teams während der Pandemie nicht reduziert. Die Anzahl der Mitarbeiter ist im Vergleich zu 2019 nicht gesunken, im Gegenteil. Wir hatten keine Kurzarbeit eingeführt, sondern alle in Vollzeit weiterbeschäftigt. Dadurch mussten wir nicht viele Personen ersetzen, da wir sie behalten haben. Aber natürlich müssen wir uns an die Entwicklung des Flughafens anpassen. Es ist nicht einfach, Talente anzuziehen, da es einen Wettbewerb gibt.