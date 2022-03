«Längst überfällig» : Früherer US-Außenminister Pompeo fordert Anerkennung Taiwans

Die US-Regierung solle den «notwendigen und längst überfälligen» Schritt tun und Taiwan die Anerkennung als «freies und souveränes Land» anbieten, sagte Pompeo am Freitag in Taipeh.

Bei einem Besuch in Taiwan hat sich der frühere US-Außenminister Mike Pompeo für eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen der USA mit der demokratischen Inselrepublik eingesetzt. In einer Rede am Freitag in Taipeh sagte Pompeo, die US-Regierung solle den «notwendigen und längst überfälligen» Schritt tun und Taiwan die Anerkennung als «freies und souveränes Land» anbieten.