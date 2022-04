USA : Frühjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt in Washington

Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank kommen zu ihrer jährlichen Frühjahrstagung zusammen. Zentrale Themen: Inflation, Pandemie und das Verhindern einer neuen Hungerkrise angesichts des Kriegs in der Ukraine.

Die luxemburgische Finanzministerin Yuriko Backes (DP) nimmt ebenfalls an den Treffen teil.

Überschattet von den Folgen der Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihre jährliche Frühjahrstagung. Zentrale Themen bei den Beratungen ab Montag dürften die Bekämpfung der Inflation, die Entwicklung der Weltwirtschaft, der Kampf gegen die Pandemie und das Verhindern einer neuen Hungerkrise in ärmeren Ländern sein. Die Tagung bringt Finanzminister, Zentralbanker, Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt zusammen.

Aus Luxemburg nimmt Finanzministerin Yuriko Backes (DP) teil, die sich am Rande des Treffens mit der geschäftsführenden Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, austauschen wird. Das internationale Treffen in Washington findet teils als Präsenzveranstaltung und teils online statt. An den Beratungen sollen auch der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal, Finanzminister Serhiy Marchenko und der Chef der Nationalbank der Ukraine, Kyrylo Shevchenko, teilnehmen.