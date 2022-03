Wetter in Luxemburg – Frühling hält Einzug in Luxemburg

Der Frühling ist in Luxemburg etwas zu früh an.

Während der Mittwochmorgen mit -2 bis -6 Grad besonders kühl in den Tag startete, werden die nächsten beiden Tage im Großherzogtum deutlich frühlingshafter werden. . Auch wenn der Frühling offiziell erst am Sonntag, den 20. März, beginnt, schickt er seine Vorboten.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen nach einem kühlen Morgen um den Gefrierpunkt am Nachmittag auf bis zu 14 Grad, am Freitag können es sogar 15 Grad werden. Am Wochenende kehren nach Météolux-Angaben die Wolken zurück und die Temperaturen pendeln sich wieder zwischen 7 und 10 Grad ein.