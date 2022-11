Weltdiabetestag : Frühzeitige Diabetes-Diagnose kann vor gefährlichen Folgen schützen

LUXEMBURG – In Luxemburg sind mehr als 30.000 Menschen an Diabetes erkrankt. Zum Weltdiabetestag erinnert das Gesundheitsministerium an die Risiken.

Am heutigen Montag ist Weltdiabetestag. Er wurde 1991 von der Internationalen Diabetes-Föderation (IDF) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen, da die Krankheit mittlerweile zur Gesellschaft gehört: Auch im Großherzogtum sind 30.000 Menschen an Diabetes erkrankt, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert anlässlich dieses Tages erinnert.

Das Augenmerk liegt inzwischen darauf, die Krankheit nicht nur zu kennen, sondern so früh wie möglich zu erkennen, vor allem bei Kindern – So sollen lebensgefährliche Folgen der Krankheit vermieden werden. Auch wer statt einer offiziellen Diagnose nur den Verdacht hat, Diabetes zu haben, sollte sich unbedingt in ärztliche Behandlung begeben und gegebenenfalls den Blutzuckerspiegel überwachen. «Es ist wichtig, regelmäßig Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren und den Body-Maß-Index im Blick zu behalten. Der sollte bei Erwachsenen nicht über 25 liegen», betont Lenert.

Am Montag finden in den Krankenhäusern des Landes verschiedene Aufklärungsaktionen statt, die Gesundheitsministerin wird an einem Vortragsabend mit dem Titel «5 voix pour parler du diabète» im Amphithéâtre de la Coque teilnehmen.

Diabetes