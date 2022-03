Ausraster im Game-Café : Frustrierter Profi-Zocker zerstört Monitor mit Kopf

Ein chinesischer Profi-Zocker war über seine Niederlage im Multiplayer-Game «League of Legends» so aufgebracht, dass er seine Wut am Bildschirm ausließ.

Die Bilder des Profi-Spielers mit dem Kopf im Bildschirm gehen gerade um die Welt und sorgen für Kopfschütteln. Grund für seinen Ausraster soll eine verlorene Partie «League of Legends» gewesen sein.

Das Spiel zählt zu den beliebtesten Multiplayer-Spielen. Weltweit zocken zirka 100 Millionen Menschen das Game – pro Monat.

Die Betreiber des Gaming-Cafés befreiten den wütenden Spieler anschließend aus seiner misslichen Lage. Diversen Medienberichten zufolge erlitt er bei seinem Ausraster keine Verletzungen.