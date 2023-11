Fu-Kennard: Kenny darf wegen «unverschämtem» Nachnamen nicht reisen

Ändern will er den Namen keinesfalls – und kann damit vorerst nicht ins Ausland reisen. Vor dem Austritt aus der EU (im Bild der alte Pass) hätte der Brite mit seiner ID immerhin noch im Schengenraum reisen können.

Schon der britischen Armee gefiel sein damaliger Name Coco Kenny nicht – nach acht Dienstjahren unter seinem Geburtsnamen Kenny Kennard hatte der Brite dann Lust auf «etwas Spaßiges».

Mit 16 Jahren gab er sich den Namen Coco Kenny. Dieser bereitete ihm aber schon drei Jahre später Probleme, als er als 19-Jähriger der britischen Armee beitrat. Nach acht Jahren, in denen er dann unter seinem ursprünglichen Namen diente, beschloss Kenny dann erneut, sich einen Namen zu verpassen, der «etwas Spaß macht», wie er gegenüber dem Mirror sagt.

Da er sich aber nicht gleich alle Chancen bei der Jobsuche verbauen wollte, entschied sich der Brite dafür, seinen Nachnamen urkundlich in Fu-Kennard zu ändern. Nicht jeder verstehe den Witz, so hoffte Kenny zumindest, außerdem sei das Leben zu kurz, um langweilig zu sein. Zunächst schien mit seinem neuen Namen auch alles in Ordnung – 2016 erhielt er etwa einen Führerschein, der auf den Namen Kenny Fu-Kennard lautete. Drei Versuche, einen Reisepass zu erhalten, sind jetzt aber gescheitert.