Grevenmacher : Fuchs tappt in Falle – Helfer retten Tier in letzter Minute

GREVENMACHER - Unbekannte Tierquäler haben im Osten des Landes eine illegale Falle aufgestellt. Ein Fuchs tappte hinein – und überlebte knapp.

Fuchs-Drama in Grevenmacher: In der Rue des Vignes saß am Montagabend ein Fuchs in einer Falle fest. Die Helfer des Einsatzzentrums Grevenmacher wurden gegen 20 Uhr verständigt. Die Schlinge hatte sich bereits um den Hals des Tieres zugezogen, der Fuchs drohte einen grausamen Tod zu sterben.