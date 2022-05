Zoo in Washington, D.C. : Fuchs tötet 25 Flamingos – gestutzte Flügel machten die Flucht unmöglich

Durch ein Loch im Zaun drang der Wildfuchs ins Gehege ein. Neben den getöteten Flamingos wurden drei weitere verletzt und befinden sich in der Tierklinik des Zoos in Behandlung. Die Mitarbeitenden sind «am Boden zerstört».

Dem Wildfuchs gelang es, ein Loch in den Zaun zu beißen und so in das Gehege einzudringen. Auch eine Spießente fiel ihm zum Opfer.

«Herzzerreissender Verlust»

Vor der Fuchs-Attacke befanden sich 74 Flamingos in dem Gehege des Washingtoner National-Zoos. Die Amerikanischen Flamingos haben normalerweise eine Lebenserwartung von 40 bis 60 Jahren, ungefähr 80.000 von ihnen leben noch in der Wildnis.

In Washington häufen sich in jüngster Zeit Sichtungen und Konfrontationen mit aggressiven Füchsen. So gab die U.S. Capitol Police erst Anfang April bekannt: «Wir haben mehrere Berichte über aggressive Füchse erhalten, die auf dem Gelände des US-Capitols oder in dessen Nähe angetroffen wurden. Die Beamten der Tierschutzbehörde arbeiten daran, alle Füchse, die sie finden, einzufangen und umzusiedeln.»