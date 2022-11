WM 2022: «Fühle mich homosexuell» – Fifa-Präsident Infantino mit kurioser WM-Rede

Gastarbeiter

«Ich bin ein Sohn von Immigranten. Meine Eltern haben in der Schweiz unter schwierigen Bedingungen gearbeitet», erzählt Infantino. «Ich erinnere mich, welche Rechte sie hatten und wie sie behandelt wurden.» Als er nach seiner Wiederwahl nach Katar gekommen sei, habe er sich zurückerinnert. «Ich habe den Leuten gesagt, dass das nicht gut ist», so der 52-Jährige. Doch nun habe Katar grosse Fortschritte gemacht, die aber niemand anerkennen würde. «Die Fifa und Katar kümmern sich um die Immigranten, wir bieten ihnen Arbeit», erklärte der Fifa-Präsident.

Kritik an Europa

«In Europa erlauben wir fast keine Arbeiter aus diesen Ländern», so Infantino. Die Immigranten, die Europa erreichen, müssten eine schwierige Reise hinter sich bringen, nur wenige würden überleben. «Wenn ihr euch für diese Leute interessieren würdet, würdet ihr ihnen Arbeit und eine Zukunft geben.» Infantino weiter: «Ich denke, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren weltweit gemacht haben, da sollten wir uns die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Ratschläge an andere zu verteilen.»