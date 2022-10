Nach Gerüchten : «Fühlt sich richtig an» – Cathy Hummels bestätigt Trennung von Mats Hummels

Nun ist offiziell, was längst kein Geheimnis mehr war: Moderatorin Cathy Hummels (34) und Fußballspieler Mats Hummels (33) haben sich getrennt. «Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Moment ist gekommen», sagte die 34-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Der Zeitpunkt für den Schritt an die Öffentlichkeit kommt nicht von ungefähr. In rund zwei Wochen, am 16. November, strahlt RTL 2 nämlich die Doku «Cathy Hummels – Alles auf Anfang» aus. Der Sender preist das scheinbar extrem persönliche Format für die Fans vielversprechend an: «Lange hat ‹Kampf der Realitystars›-Moderatorin Cathy Hummels die Gerüchteküche brodeln lassen. Jetzt bricht sie ihr Schweigen: die Trennung von Ehemann Mats Hummels, der Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie der Umgang mit ihren Depressionen.»