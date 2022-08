USA : Fünf Deutsche Doggen töten Hundehalterin

Eine Frau ist im US-Bundesstaat Iowa von ihren fünf Deutschen Doggen angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein Passant habe die Attacke in einer ländlichen Gegend im Bezirk Clay County beobachtet, sich dem Opfer aber wegen mehrerer großer Hunde nicht nähern können, berichtete der Sender KTIV-TV.

Hilfssheriffs fanden die Frau nach einem Notruf des Mannes tot in einem Graben vor. Die Gerichtsmedizin kam am Mittwoch zu dem Ergebnis, dass die 43-Jährige zahlreiche Hundebisse erlitten hatte. Der Anrufer gab zudem an, dass sich mehrere große Hunde neben der Frau befanden. Die Deutschen Doggen seien eingeschläfert worden, hieß es.