Unglück bei Peking : Fünf Deutsche sterben bei Bus-Crash

Mehrere Touristen aus Deutschland sterben, als ihr Bus in China einen Laster rammt und ausbrennt. Augenzeugen berichten von Menschen, die vor den Flammen flüchten.

Sechs Menschen sind am Montag bei einem Unfall auf der Schnellstraße zwischen Peking und Shanghai gestorben.

Fünf deutsche Touristen sind bei einem Busunglück nahe der chinesischen Hauptstadt Peking ums Leben gekommen. Insgesamt seien am Montag sechs Menschen gestorben, als der Bus auf der Schnellstraße Peking-Schanghai mit einem Lastwagen zusammenstieß, berichteten staatliche Medien.

Mindestens 14 Menschen seien verletzt worden. In dem Bus sei eine deutsche Gruppe unterwegs gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Polizei. Die Tour habe das Unternehmen China Youth Travel organisiert. Wie alt die Opfer waren und woher genau sie kamen, war zunächst unklar.

«Menschen flüchten vor Flammen»

Die Deutsche Botschaft bestätigte, dass deutsche Touristen in den Unfall verwickelt waren. «Aber wir konnten noch nicht die Angaben über die Zahl der Opfer in der Presse überprüfen», sagte eine Sprecherin. Behördenmitarbeiter seien unterwegs zum Krankenhaus in Tianjin, der dem Unfallort nächstgelegenen Stadt, um mehr Informationen zu bekommen und zu helfen.