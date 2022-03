Festgenommen : Fünf Drogendealer mit Heroin erwischt

LUXEMBURG - Mit 230 Gramm Heroin erwischten Fahnder der Luxemburger Polizei fünf mutmaßliche Drogendealer.

Bereits am vergangenen Wochenende haben Drogenfahnder fünf mutmaßliche Drogendealer in Luxemburg verhaftet. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wurden zwei der Verdächtigten auf der Rückfahrt aus Belgien mit 230 Gramm Heroin erwischt.