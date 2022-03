Deeptalk und Durchblick : Fünf Gründe, auf der Party nüchtern zu bleiben

Wer selten oder nie Alkohol trinkt, kennt die vielen Vorteile, die das mit sich bringt. Du bist neugierig? Hier kommen Gründe, das nächste Fest nüchtern zu genießen.

Ein Experiment, das sich lohnt: Auf der nächsten Party nüchtern bleiben und auf alkoholfreies Bier setzen. Getty Images

Das Wochenende fühlt sich viel kürzer an, der Name der Gesprächspartnerin vom Vorabend will einem partout nicht mehr einfallen oder man muss mal wieder sein Auto irgendwo abholen. All das (ab und zu) zu umgehen, ist erfrischend. Zudem liegt Mindful Drinking voll im Trend und es gibt viele spannende und geschmackvolle Alternativen zum Anstoßen.

Es gibt verschiedenste positive Effekte, nüchtern auf einer Party zu sein. Einige Gründe davon, hin und wieder auf alkoholfreie Alternativen zu setzen, nennen wir dir hier.

1. Du führst bessere Gespräche

Begibst du dich in Gesellschaft, möchtest du auch von dieser profitieren. Tolle Gespräche, spannende Diskussionen oder neue Inspiration sind das, was einen Abend in guter Gesellschaft ausmacht. Du willst dich neu vernetzen oder hast mal wieder Lust auf Deeptalk? Den Alkohol mal wegzulassen, kann sich rentieren, denn er verändert die Art deiner Gespräche: Bereits 0,3 Promille können für weniger Aufmerksamkeit, Kritikfähigkeit und Reaktionsvermögen sorgen. Intensiv und unterhaltsam wirds deshalb auch ohne.

2. Du spürst den Vibe der Party

Wer auf einer Party nüchtern bleibt, spürt die Stimmung dieser meist besser und kann deshalb auch dafür sorgen, dass die Party gut bleibt. Das kann hilfreich sein, wenn man selbst Gastgeberin oder Gastgeber ist oder wenn man diesen beim Bewirten der Gäste unter die Arme greifen möchte. Einsam wirkende Partygäste fallen dir auf und du kannst sie in ein Gespräch verwickeln oder du kannst die Musik und Playlist der Stimmung im Raum anpassen. Du behältst den Durchblick und machst dich zum beliebtesten Partytier.

3. Du genießt auch den nächsten Tag

Wer am Wochenende feiert und Alkohol trinkt, weiß, dass der nächste Morgen oder sogar Tag meist komplett flöten geht. Auf der Party am Vorabend nüchtern zu bleiben, bringt deshalb den Vorteil mit sich, auch den nächsten Tag des Wochenendes ohne Einschränkungen richtig genießen zu können. Morgens auf den Markt? Zum Brunch mit Freunden? Sport machen? Dein Wochenende gehört ganz dir und wird dir doppelt so lang vorkommen.

4. Du bist unabhängiger

Wann fährt nochmal der letzte Nachtbus? Regnet es? Kommt die beste Freundin sicher nach Hause? Bleibst du auf einer Party nüchtern, musst du dich nicht mit solchen Gedanken plagen, denn du hast die Möglichkeit, mit dem Auto nach Hause zu fahren, und bist frei und flexibel. Nichts ist schöner, als unabhängig zu sein. Dasselbe gilt natürlich auch nüchtern auf dem Fahrrad. Fährst du mit dem Auto heim, kannst du Freunde zu Hause absetzen – das bringt extra Karmapunkte.

5. Du schläfst besser

Forschungen zeigen, dass deine Schlafqualität schlechter ist, wenn du Alkohol trinkst. Die REM-Schlafphase, in der wir träumen und Informationen verarbeiten, wird durch den Konsum von Alkohol gestört. Das führt wiederum zu Müdigkeit und Konzentrationsverlust am nächsten Tag, was besonders doof ist, wenn etwas Wichtiges ansteht oder du die Erholung einfach mal wieder dringend nötig hattest. Trinkst du auf der nächsten Party keinen Alkohol, wirst du genug Zeit mit Tiefschlaf und dem Verarbeiten von Eindrücken verbringen und am nächsten Tag mehr Energie haben.

