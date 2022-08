Bangladesch : Fünf Jahre nach Flucht aus Myanmar – Rufe nach Hilfe für Rohingya

Über eine Millionen Rohingya leben in Flüchtlingslagern in Bangladesch. 740.000 wurden 2017 vom Militär aus Myanmar vertrieben und wurden Opfer von Massakern. Die USA werten die Vertreibung als Völkermord.

Rohingya-Flüchtlinge gehen mit ihrem Gepäck über ein Reisfeld. In Bangladesch gedenken an diesem Donnerstag Rohingya-Flüchtlinge des fünften Jahrestages des Beginns ihrer Flucht aus dem benachbarten Heimatland Myanmar.

Fünf Jahre nach ihrer Flucht aus ihrer Heimat Myanmar fehlen Hunderttausenden Rohingya ernsthafte Perspektiven für eine Besserung ihrer Lage oder gar eine Rückkehr aus dem benachbarten Bangladesch. Tausende von ihnen versammelten sich am Donnerstag in einem riesigen Flüchtlingslager im Bezirk Cox’s Bazar. Redner forderten, dass ihnen in ihrem Heimatland Sicherheit zugesichert werde, damit sie zurückkehren könnten. Bei einem Lied über das Leid der Rohingya brachen viele im Flüchtlingslager Kutupalong in Tränen aus.