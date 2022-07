Langsame Ausbreitung: Fünf neue Affenpocken-Fälle in Luxemburg registriert

Laut Zahlen, die am Dienstag veröffentlicht wurden, zählt die WHO weltweit mittlerweile mehr als 5322 Affenpocken-Fälle. Das sind 50 Prozent mehr als am 22. Juni. Bisher ist nur eine Person an einer Infektion gestorben. «Die WHO fordert die Länder weiterhin auf, der Verbreitung besondere Aufmerksamkeit zu schenken, um zu versuchen, die Ansteckung zu begrenzen», so die Weltgesundheitsorganisation.