Luxemburg: Fünf öffentliche Debatten stehen im Herbst an – sollte ein Petent nicht zurückziehen

Mit zwei weiteren Petitionen, die die Schwelle von 4500 Unterschriften überschritten haben, wie der Petitionsausschuss am heutigen Freitag bestätigt, stehen für die Abgeordneten im Herbst bereits fünf öffentliche Debatten an. Eine wird sich um das Thema Elternzeit drehen: In der entsprechenden Petition werden neun statt der bisherigen sechs Monate Elternurlaub gefordert. Eine weitere fordert einen 24-Stunden-Geburten- und -Notfalldienst im Norden des Landes.