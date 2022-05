Abkühlung gefällig? : Fünf spektakuläre Pools, in die du sofort reinspringen willst

Wir haben die beeindruckendsten Schwimmbecken aus aller Welt gesammelt, die Lust auf den Sommer machen.

Für Mutige: Glasboden-Pool in Houston, Texas

Für Luxuriöse: Infinity-Pool in Ubud, Bali

Das weltweit erste Sieben-Sterne-Boutique-Hotel, Hanging Gardens of Bali, verfügt über einen nicht minder luxuriösen Infinity-Pool. Dieser liegt inmitten der umliegenden Reisterrassen. Durch seine geschwungene Form, den blau-grünen Farbtönen und der Verteilung auf zwei Ebenen schmiegt er sich perfekt in die Landschaft und ergänzt die tropische Umgebung. Das Hotel bietet einen Tagespass für umgerechnet ca. 67 Euro für zwei Personen an, welcher auch den Zugang zum Pool beinhaltet.

Für Ästhetische: Hotel Hubertus in Südtirol, Italien

Für Naturfans: South Cronulla Rock Pool in Sydney, Australien

Nur schon die Sicht auf den Cronulla Beach in Sydney lässt dir den Atem stocken: Unzählige Blautöne vermischen sich miteinander und bringen die Schönheit des Ozeans so richtig hervor. Der South Cronulla Rock Pool ist einer von etwa 100 Meeresschwimmbecken in New South Wales und existiert bereits seit 1932. Die natürlichen, aus Felsen geformten Pools werden laufend mit Wellen überspült, sodass die Becken immer mit Meereswasser gefüllt sind und zum Baden einladen.

Für Tierfreunde: Four Seasons Lodge, Tansania

Die Four Seasons Lodge liegt mitten im Serengeti-Nationalpark in Tansania, eines der berühmtesten Wildtierreservate der Welt. Dort leben die Big Five – Löwe, Leopard, Büffel, Elefant und Nashorn – in Freiheit und können auf Safaris in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden. Ein besonderes Highlight des Luxushotels ist der Infinity Pool, welcher direkt an einer Wasserstelle liegt. Während du also deine Bahnen im kühlen Nass ziehst, kannst du den Wildtieren beim Trinken und Verschnaufen zuschauen, bevor sie weiter in die Savanne ziehen. Da ist Gänsehaut garantiert!