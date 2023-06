Müffelt's?: Fünf Tipps gegen Deine Schweißfüße

Im Sommer soll man die Füße herzeigen – riechen soll man sie aber bitte nicht. Cottonbro Studio

Aufregung, Nervosität, Anstrengung oder schlichtweg hohe Temperaturen – fürs Schwitzen gibt es viele Gründe. Um das Überhitzen zu vermeiden, ist die Körperfunktion sogar zwingend notwendig. Im Sommer aber in den Plastik–Sandalen herumzurutschen oder aus den Turnschuhen zu miefen, ist schlichtweg unangenehm, für Dich, wie für Deine Mitmenschen. Was also tun? Mindestens einen dieser fünf Tipps befolgen.

1. Unterstützung holen

In offeneren Schuhen können Schuh- und Fußdeos oder Babypuder Wunder wirken: Letztere saugen entstehende Feuchtigkeit direkt auf, Deos können – insofern sie Aluminiumsalze enthalten – verhindern, dass er überhaupt entsteht. Wenn Du auf Alu lieber verzichten möchtest, helfen aluminiumfreie Deodorants wenigstens dabei, keinen unangenehmen Geruch entstehen zu lassen.

Besteht Dein Problem eher bei Sneakers, gibt es spezielle, geruchsneutralisierende Einlagen und solche, die Schweiß gar nicht erst aufkommen lassen. Auch (regelmäßig zu wechselnde) Ledersohlen leiten Schweiß besser ab. Und: Den Schuhen zwischen den Einsätzen mal ein paar Tage zum Auslüften zu geben, schadet garantiert nicht.

2. Auf das richtige Material setzen

Offene Schuhe sind natürlich grundsätzlich gut, um den Fuß schon während des Gehens zu belüften. Ist die Sandale an der Innensohle aber aus Kunstleder, Gummi oder Plastik, kann dein Fuß genauso wenig atmen, wie in geschlossenen Schuhen. Der Schweiß kann nicht abfließen und schmatzt beim Laufen. Wer auf die Adilette nicht verzichten will, kommt nur mit Vorbehandlung (siehe oben) weiter. Alle anderen fahren mit Innensohlen aus Leder oder Textil deutlich besser.

3. Wasser aufdrehen

Wenn Du jetzt liest, dass Du Deine Füße regelmäßig waschen sollst, schüttelst Du wahrscheinlich den Kopf. Immerhin hüpfst Du täglich unter die Dusche. Aber: Das Wasser, das vom Körper perlt, einfach über Deine Füße laufen zu lassen, reicht nicht aus. Zwischen die Zehen und an die Sohle gehört Duschgel, dass Du zumindest einmal schnell verreiben solltest, um Schweiß sicher wegzubekommen. Denn frischer Schweiß riecht zwar erstmal nach nichts. Doch wenn die Bakterien Zeit haben, ihn zu zersetzen, wird's muffig.

4. Baden gehen

Bei richtigen Fußbädern geht deutlich mehr als Duschgel: Salbei oder Lavendel wirken antibakteriell und duften zudem gut. Eine halbe Tasse Apfelessig auf zwei Liter Wasser hat sich ebenfalls gegen Schweißfüße bewährt. Und schwarzem oder grünem Tee wird nachgesagt, dass seine Gerbstoffe die Poren dazu bringen, sich etwas zusammenzuziehen und so die Schweißproduktion zu vermindern.

5. Strom anstellen