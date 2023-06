Faktencheck: Fünf Tipps – so erkennst Du Bullshit auf Tiktok

Das war nur ein Beispiel von vielen (siehe Text unten). Tiktok gehört zu den Social-Media-Plattformen, in denen viele Nutzer aufgrund der Popularität eine große Sammlung von Falschinformationen und fehlenden Kontexten in Videos verbreiten.

«Ein Superfood, von denen die Pharmahersteller nicht wollen, dass du es kennst», diese Aussage gekoppelt mit einem Link in der Bio, der für Produkte Geld verlangt – bereits ein Zeichen, dass hier wohl nicht alles mit rechten Dingen abgeht.

«Ärzte hassen diesen einfachen Trick zur Gewichtsabnahme! So habe ich in zwei Wochen zehn Kilo verloren.»

Es ist nicht einfach zu erkennen, was stimmt. Besonders, wenn in den kurzen Clips nur aus dem Kontext losgelöste Szenen gezeigt, negative Seiten ignoriert werden oder zu Behauptungen Quellen fehlen. Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass Falschinformationen auf Social Media verbreitet werden können und diese kritisch zu hinterfragen. Hier sind fünf Tipps, wie du solche Videos in Zukunft besser erkennen und worauf du neben den Titeln achten kannst: