Hirncoaching: Fünf Tipps – wie du dein Gedächtnis in Rekordzeit verbesserst

Barbara Studer ist Hirncoach und Neurowissenschaftlerin. Die 39-Jährige doziert an einer Schweizer Uni und bietet mit ihrer Firma Gehirntrainings an.

Erinnerst du dich noch, was du vor drei Tagen zum Abendessen hattest? Was genau hat dir ein Freund oder eine Freundin im Gespräch vor einer Woche gesagt? Wie ging noch mal die Theorie zu einem Thema, das du vor drei Tagen gelernt hast? Unser Erinnerungsvermögen ist von Person zu Person unterschiedlich und hat mal bessere, mal schlechtere Phasen. Doch das muss nicht so bleiben.