Unwetter : Fünf Tote nach Sturm über Pukkelpop

HASSELT - Die Zahl der Opfer des Sturms in Belgien, bei dem auf dem Musikfestival Pukkelpop bei Hasselt mehrere Bühnen zusammengebrochen sind, steigt auf fünf. Das Festival wurde abgebrochen.

In der Nacht seien zwei weitere Menschen ihren Verletzungen erlegen. Es gebe noch 73 Verletzte, davon seien acht in kritischem Zustand. Drei Tote wurden bereits am Abend gemeldet. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Mehrere Leichtverletzte wurden in zwei nahegelegenen Hallen versorgt.