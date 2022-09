Überliste dein Hirn: Fünf Tricks, die sofort Lust auf Sport machen

Du wolltest schon lange wieder einmal joggen gehen, daheim landest du dann aber doch auf der Couch? Dann fehlt es dir an Motivation. Um diese zu steigern, solltest du dich deinem Dopaminspiegel widmen. Je häufiger das Glückshormon ausgeschüttet wird, desto eher erinnert sich der Körper an seine eigene Glücksdroge und wird diese wieder vermehrt bilden wollen.

1. Kreiere eine Belohnungs-Lotterie

Ein heißes Bad, eine neue Wasserflasche, eine Folge deiner Lieblingsserie oder eine große Portion Glace: Schreibe auf zehn Zettelchen auf, wie du dich nach einem Training belohnen könntest. Zerknülle die Zettel und lege sie mit zehn leeren Zetteln in eine Schüssel. Jedes Mal, wenn du ein Training absolvierst, greifst du in die Schüssel und ziehst einen der 20 Zettel. Hast du etwas gewonnen? Gratuliere! Das Gehirn lebt von unerwarteten oder unregelmäßigen Belohnungen – und das liegt am Dopamin.