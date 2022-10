Fünf Vauban-Schüler nehmen an internationalem Robotik-Wettbewerb teil

«Nachdem wir im Juni 2022 an der Qualifikation teilgenommen haben, bauen wir seit September einen Roboter, der die Erwartungen dieses internationalen Wettbewerbs erfüllen kann», erklärt Marie Vergeynst (15), Schülerin der 11. Klasse. «Das diesjährige Thema lautet: ‹Carbon Capture›. Kohlenstoff wird durch kleine Bälle modelliert, die wir mit unserem Roboter in einen Container packen müssen».

«Ich war bereits davon überzeugt, in den nächsten zwei Jahren ein Ingenieurstudium zu beginnen, und dieser Wettbewerb hat mich noch mehr darin bestärkt» berichtet Marie. «Ich habe mich schon immer für Mathematik begeistert und als ich anfing, an Wettbewerben teilzunehmen, habe ich das Programmieren und die Logik für mich entdeckt. Meine Eltern waren von meiner Begeisterung etwas überrascht, da sie in der Finanz- und Kommunikationsbranche tätig sind.»

«Ich persönlich fahre zum Spaß zu diesem Wettbewerb, weil es das erste Mal ist, dass ich an einem Robotik-Wettbewerb teilnehme. Um uns vorzubereiten, versuchen wir, jede noch so kleine Lücke in unserem Stundenplan zu nutzen. Wir treffen uns vor und nach dem Unterricht. Wir sind sogar früher aus den Ferien zurückgekommen, um den Roboter vorzubereiten», so die 15-Jährige.