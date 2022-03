Fahrsicherheit : Fünf Verletzte bei Verkehrsunfällen

LUXEMBURG - In der Nacht zum Samstag ereigneten sich fünf Verkehrsunfälle. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

In der Nacht zum Samstag verloren mehrere Autofahrer aufgrund nasser Straßen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Bei den fünf Verkehrsunfällen wurden fünf Personen leicht verletzt.

Am frühen Freitagabend verletzte sich ein Autofahrer auf der A7 zwischen Colmar-Berg und Mersch bei einem Unfall. Gegen Mitternacht geriet ein Fahrzeug zwischen Leudelingen und Bettemburg von der Fahrbahn. Die Feuerwehr musste das Dach des Fahrzeugs abschneiden, um den Verletzten zu bergen.

Einige Stunden später mussten die Rettungskräfte wieder nach Leudelingen fahren: Ein Fahrzeug war wegen der glitschigen Fahrbahn in eine Straßenlaterne gekracht. Gegen vier Uhr am Samstagmorgen ereignete sich wieder ein kleiner Verkehrsunfall; diesmal in Roedt.