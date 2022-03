Brandstiftung : Fünf Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus

KONZ – Bei einem wohl mutwillig gelegten Brand in einem Mehrfamilienhaus sind fünf Menschen leicht verletzt worden.

Am Mittwochabend sind bei einem mutwillig gelegten Brand in einem Mehrfamilienhaus in Konz fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Mann wurde mit Verdacht auf schwere Brandstiftung vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Unter den Verletzten waren vier Polizisten und ein Bewohner. Die Beamten zogen sich bei der Evakuierung des Hauses eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Das Feuer brach am späten Mittwochabend aus. Dabei wurde das Mehrfamilienhaus soweit zerstört, dass es einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar ist, wie es hieß.