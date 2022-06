Heißer Style : Fünf wichtige Mode-Regeln für die Hitzewelle

Wenn dir der Schweiß in langen Bahnen die Beine hinunterläuft, müssen gute Styling-Lösungen her. Wir haben Hilfe gegen die Hitze parat.

1. Bedeck dich – aber richtig

Entgegen dem, was Rapper Nelly Anfang der 2000er in seinem Song «Hot In Here» gesagt hat («It’s getting hot in here, so take off all your clothes», auf deutsch: «es wird heiß hier drin, zieh alle deine Kleider aus») solltest du, um deine Haut vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen, bedeckende Kleidung wählen.