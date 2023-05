Sechs Stunden geschlagen: Fünf Worte zum Taxifahrer retteten Rosie vor ihrem brutalen Ex-Freund

1 / 4 Die zweifache Mutter Rosie Frankish (26) … Facebook … wurde von ihrem gewalttätigen Ex Daniel Little (33) bedroht, geschlagen, getreten und mit Hundekot beschmiert. Cheshire Police Der Taxifahrer reagierte rasch und rettete Frankish möglicherweise das Leben. IMAGO/YAY Images

Die zweifache Mutter Rosie Frankish (26) aus dem englischen Warrington bei Manchester ging im vergangenen Dezember durch die Hölle. Sie hatte sich erst vor kurzem von ihrem besitzergreifenden Freund und Vater ihres jüngeren Kindes, dem 33 Jahre alten Daniel Little, getrennt. Er hatte sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes vom liebenden und verständnisvollen Partner zum besitzergreifenden, krankhaft eifersüchtigen und gewalttätigen Mann gewandelt. Schließlich trennte sich Frankish von ihm und sorgte dafür, dass er die Kinder nur noch unter Aufsicht sehen durfte.

Doch Little konnte dies nicht akzeptieren und stellte seiner Verflossenen nach. Dann wurde er gegen Ende 2022 wegen eines tätlichen Angriffs auf einen anderen Mann von der Polizei festgenommen. Und als er wieder aus der Haft entlassen wurde, drehte er durch: Um halb zwölf Uhr nachts tauchte er vor dem Haus von Frankish auf und hämmerte gegen die Tür, bis die eingeschüchterte Frau ihm schließlich öffnete. Das war ein Fehler – kaum war er im Haus, packte er sie an der Kehle, schlug auf sie ein und ließ seiner Wut freien Lauf: «Er sagte mir, es sei alles meine Schuld, was in seinem Leben falsch laufe», so Frankish. «Er meinte, ich hätte ihm seine Familie genommen und nun müsse ich dafür bezahlen. Seine Augen waren wie tot, ich kam nicht mehr zu ihm durch.»

Verprügelt und mit Hundekot beschmiert

Was folgte, waren sechs Stunden voller brutaler Misshandlungen, wie Daily Mail berichtet. Little schlug und trat immer wieder auf Frankish ein und schmierte ihr Kot, den ihr verängstigter Hund auf dem Boden hinterlassen hatte, ins Gesicht und in die Haare. Irgendwann ließ er sich dann ein Bad einlaufen und zwang sie, sich neben ihn auf die WC-Schüssel zu setzen, um sie stets im Auge zu haben.

Schließlich beschloss der Gewalttäter, bei sich zu Hause ein paar Kleider zu holen. Er rief ein Taxi und zerrte die blutende und beschmierte Frankish in ihrem Pyjama mit. «Die Fahrt dauerte bloß rund zehn Minuten, aber mir kam sie vor wie eine Ewigkeit», so das Opfer. «In meinem Kopf rasten die Gedanken, was ich tun könnte. Ich überlegte, aus dem Fenster um Hilfe zu schreien oder mich aus dem fahrenden Taxi fallen zu lassen.»

Die rettenden fünf Worte

Dann stieg Little vor seinem Haus aus – und Rosie Frankish zögerte keine Sekunde: «Ich wusste, dass er mich noch beobachtete, also bewegte ich meinen Kopf nicht und flüsterte dem Taxifahrer zu: ‹Bitte fahren Sie einfach. Jetzt›. Der Taxifahrer fragte wohin, aber ich schrie los. Endlich gab er Gas.» Als Daniel sah, dass das Taxi losfuhr, habe er noch versucht, die Tür aufzureißen, doch Rosie Frankish war in Sicherheit.

Danach fuhr der Fahrer sie zur Polizei, wo sie endlich Hilfe bekam. Man brachte sie ins Krankenhaus, wo neben einem blauen Auge und diversen Hämatomen auch Schnittwunden und ein Gehörschaden festgestellt wurden. Der insgesamt 17-fach vorbestrafte Little wurde festgenommen und vergangene Woche zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt.

«Ich denke, die Strafe hätte viel härter ausfallen sollen», sagt Frankish. Sie fühle sich seit dem Vorfall traumatisiert und könne nicht mehr richtig schlafen. «Er hätte mich in dieser Nacht umbringen können und hätte das vielleicht auch getan, wenn der Taxifahrer nicht gewesen wäre.» Nun will sie ein neues Leben beginnen – und hofft, dass sie Little auch nach seiner Entlassung in Ruhe lassen wird. «Ich werde ihn nicht gewinnen lassen. Die Liebe innerhalb unserer Familie ist stärker als sein Hass.»