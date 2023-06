Rom, Italien: Fünfjähriges Kind stirbt bei Unfall mit von Youtubern gefahrenem Lamborghini

In Italien ist es zu folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein fünf Jahre altes Kind getötet wurde. Wie mehrere italienische Medien am Donnerstag berichteten, kollidierte ein Sportwagen am Mittwochnachmittag mit einem viertürigen Smart-Kleinwagen. Der bei dem Aufprall schwer verletzte fünfjährige Junge starb demnach auf dem Weg ins Krankenhaus. Seine Schwester und seine Mutter, die sich ebenfalls im Auto befanden, seien verletzt worden, aber außer Lebensgefahr.