Für 10 Milliarden: Dieser Fast-Food-Riese soll Subway übernehmen

Jetzt will der US-Finanzinvestor Roark Capital die Kette für fast zehn Milliarden Dollar übernehmen, wie das «Wall Street Journal» schreibt.

Die Sandwich-Kette Subway ist auf der Suche nach einem Käufer offenbar fündig geworden. Der US-Finanzinvestor Roark Capital Group will die Fast-Food-Firma noch diese Woche für fast zehn Milliarden US-Dollar übernehmen, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schreibt.

Der potenzielle Käufer aus Atlanta im Süden der USA verwaltet ein Vermögen von über 33 Milliarden Dollar. Die Firma hält Anteile an zahlreichen Franchise-Unternehmen oder besitzt sie ganz. Roark Capital ist etwa im Gesundheits-Bereich mit Firmen wie Anytime Fitness oder mit Saftbars vertreten.

Was passiert mit Subway?

Subway befindet sich seit der Gründung im Jahr 1965 im Besitz der Gründerfamilien DeLuca und Buck (siehe Box). Gemessen an den Standorten ist Subway mit 37.000 die größte Fast-Food-Kette weltweit. Als nicht an der Börse notiertes Unternehmen hält sich Subway bei den Geschäftszahlen bedeckt. Der Umsatz ging in den vergangenen zehn Jahren aber zurück.