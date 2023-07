Umstrittener Job: Für 900.000 Dollar Gehalt – Netflix sucht KI-Manager

Während Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood aktuell für fairere Löhne kämpfen, streut Netflix mit seiner neusten Stellenausschreibung Salz in die Wunde: Der Streaming-Dienst sucht am Hauptsitz in Los Gatos, Kalifornien, nach einem KI-Manager oder einer KI-Managerin. Die Stelle beinhaltet ein Jahresgehalt von bis zu 900.000 US-Dollar (ca. 821.000 Euro). Das Timing ist heikel, da die Hollywood-Streiks auch explizit gegen KI-Einsatz in der Filmbranche kämpfen.