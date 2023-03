Shitstorms und Mobbing : Für Aktion gegen Hass im Netz – Bayern-Stars lesen Hass-Kommentare vor

Hass-Kommentare in den Sozialen Medien sind schon längst keine Seltenheit mehr. Betroffene werden aufs übelste beschimpft und beleidigt. Mit einer Internet-Kampagne machen Profis des FC Bayern München auf dieses Problem aufmerksam, indem sie in einem am Dienstag auf diversen Social-Media-Kanälen veröffentlichen Video echte Beleidigungen und Beschimpfungen von Internet-Usern vorlesen.

Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Deutsche Telekom gestartet

In der zusammen mit Hauptsponsor Deutsche Telekom ins Leben gerufenen Kampagne «Gemeinsam gegen Hass im Netz» will der FC Bayern aufklären und Betroffene unterstützen. «Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können. Im Netz bleiben diese Hass-Kommentare der Öffentlichkeit oft verborgen», sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn: «Wir brauchen hier mehr Transparenz.»