Wladimir Solowjow (links) sagte im russischen Staatsfernsehen, die ukrainischen Truppen würden ihre Gegenoffensive absichtlich so legen, dass sie auf den 70. Geburtstag von Putin falle.

Die deutsche «Bild»-Zeitung bezeichnet den 58-Jährigen als eine «Art Chef-TV-Propagandist für Putin». Der Moderator des russischen Staatsfernsehens, Wladimir Solowjow, verwunderte kürzlich mit wirren Aussagen. Solowjow sagte in einer TV-Sendung, die Ukrainer würden ihre Gegenoffensive in der Ostukraine mit Absicht so auslegen, dass sie damit dem russischen Präsidenten den runden Geburtstag verderben würden.