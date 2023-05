Tischtennis: Für das Damen-Doppel Ni Xia Lian und Sarah De Nutte ist die WM bereits zu Ende

Die beiden Luxemburgerinnen mussten sich diesmal gleich in der ersten Runde geschlagen geben.

Große Ernüchterung bei Ni Xia Lian und Sarah De Nutte. Für das luxemburgische Damen-Doppel, das vor anderthalb Jahren bei der WM in Houston noch die Bronzemedaille gewonnen hatte, war die Weltmeisterschaft im südafrikanischen Durban bereits nach ihrem ersten Auftritt am Montag beendet. Ni Xia Lian (Platz 48 der Weltrangliste) und Sarah De Nutte (Platz 71) unterlagen im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale Lee Ho Ching (Platz 52) und Ng Wing Lam (Platz 150) aus Hongkong mit 1:3 Sätzen.

Die großherzoglichen Spielerinnen verloren zunächst den ersten Satz mit 10:12. Danach konnten sie sich wieder fangen und entschieden den zweiten Satz mit 11:6 für sich. Doch in den letzten beiden Sätzen gab es für die beiden Luxemburgerinnen schließlich nichts mehr zu holen (6:11 und 8:11). Während Sarah De Nutte auch im Einzel ausschied, hat Ni Xia Lian am Montagabend (19:50 Uhr) noch die Chance, sich mit einem Sieg über die Deutsche Xiaona Shan (Platz 27) den Einzug in die Runde der letzten 16 zu sichern.