Europäische Kleinstaatenspiele: Für die Luxemburger Athleten nehmen sie jeden Weg in Kauf

Bei der Eröffnung des Basketballturniers am Montag, hatten sich neben den Basketball-Herren und den 3x3-Mannschaften etwa 40 Luxemburger Fans auf der Zuschauertribüne eingefunden, um die Damen anzufeuern. Auch bei der Eröffnungsfeier am Montagabend wurden mehr luxemburgische Flaggen geschwenkt als die anderer Nationen.

Dabei sind nicht nur Familienangehörige: «2013 haben wir als Freiwillige bei den Kleinstaatenspielen in Luxemburg mitgemacht und seitdem sind wir fast jedes Mal mit von der Partie», erzählt Franck, der mit zwei Freunden im Schlepptau angereist ist. «Der Eintritt zu den Wettkämpfen kostet nichts und man ist ganz nah an den Sportlern dran und kommt mit ihnen ins Gespräch.»

«Ich bin mit meiner Frau hier. Bei den Spielen in Liechtenstein, San Marino und Montenegro waren wir auch schon dabei», erklärt Fernand aus Schüttringen. Der energische 75-Jährige hatte sich von seinem Sitz erhoben, um die anderen Fans anzuspornen und mit ihnen luxemburgische Lieder anzustimmen. Seine langjährige Erfahrung als Sprecher bei Sportveranstaltungen kommt ihm dabei sicherlich zugute.

Die Spiele auf Malta mit seinen traumhaften Stränden und der spektakulären Architektur laden die Zuschauer geradezu dazu ein, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden: «Wir sind zwar in erster Linie hier, um Urlaub zu machen, aber dass wir gerade diese Woche ausgesucht haben, ist auch nicht ganz zufällig», gestehen Elias und Christina verschmitzt. «Wir haben ein paar Bekannte in der Basketballmannschaft. Deren Spiele schauen wir uns natürlich an – und den Rest der Zeit sind wir touristisch unterwegs.»