Prodrive Hunter - Für dieses Hypercar kostet eine Tankfüllung fast 1000 Euro

Die britische Firma Prodrive will den Hunter in einer Kleinserie bauen.

Der 300-km/h-Offroader

Wie beim Dakar-Auto wird der Straßen-Hunter von einem 3,5-Liter-V6-Benziner angetrieben, der zumindest im Ursprung von Ford stammt. Doch anders als im streng reglementierten Wettbewerbsfahrzeug mit lediglich knapp über 400 PS darf die Straßenversion über 600 PS und 700 Newtonmeter an alle vier Räder schicken. In Kombination mit dem Sechsganggetriebe dauert der Sprint auf 100 km/h weniger als vier Sekunden, maximal sollen fast 300 km/h möglich sein.

Zwar wird der Hunter straßenzugelassen sein, seine Technik wurde aber für den Einsatz abseits befestigter Straßen optimiert. Und so richtet sich das Fahrzeug vornehmlich an betuchte Kunden, die in oder in der Nähe großer Wüsten oder anderer Einöden wohnen. Der Kundenkreis ist also klein, weshalb der Hunter auch nur in einer Kleinserie von maximal 25 Fahrzeugen aufgelegt wird.