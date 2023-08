Gesundheit: Für ein längeres Leben braucht es keine 10.000 Schritte am Tag

Schon 4000 Schritte am Tag reichen aus, um das Risiko eines frühzeitigen Todes zu senken.

10.000 Schritte. Das ist die häufigste Antwort auf die Frage, wie viele Schritte man am Tag gehen soll. Dabei ist der Ursprung dieser Grenze keinesfalls medizinische Forschung, sondern eine fast 60 Jahre alte Werbung für einen japanischen Schrittmacher namens Manpo-kei – was übersetzt so viel bedeutet wie «Der 10.000-Schritt-Zähler».